Frantoio Paparella lancia LÓLIO Aromatic – Wasabi: la nuova frontiera dell'innovazione culinaria

LÓLIO Aromatic – Wasabi si propone come una soluzione ideale per coloro che amano sperimentare nuovi sapori. Questo olio, che unisce la cucina mediterranea ed orientale, è stato creato per sopperire alla difficile reperibilità e conservazione del wasabi, aiutando nel dosaggio dell'ingrediente e rendendolo più accessibile. Il connubio perfetto tra i sapori del Mediterraneo e dell'Oriente rende questo prodotto una soluzione valida sia per il consumatore finale che per gli operatori professionali che vogliono dare un tocco esotico alle proprie preparazioni.LÓLIO Aromatic – Wasabi è stato creato con l'obiettivo di offrire un'esperienza di gusto unica ed innovativa, mantenendo un'attenzione costante sulla sostenibilità. Il Frantoio Paparella, con la sua storia centenaria e basata sulla produzione di olio extra vergine di oliva di alta qualità, conferma la capacità dell'azienda di innovare e guardare al futuro. Il prodotto sarà presentato alla fiera internazionale "TuttoFood" di Milano, in programma dal 8 all'11 maggio 2023, per il mercato italiano, dove gli esperti di food pairing potranno apprezzare le sue caratteristiche."La linea Aromatic è stata ideata per offrire un'esperienza di gusto unica ed innovativa sempre e comunque nel rispetto della nostra qualità che ci viene riconosciuta da oltre 130 anni. LÓLIO Aromatic – Wasabi è un esempio di come l'innovazione e la tradizione possano coesistere nella produzione di alimenti di alta qualità", afferma il brand manager Michele Paparella.LÓLIO Aromatic – Wasabi è il frutto di una profonda conoscenza dei prodotti e delle tradizioni locali, e rappresenta la nuova frontiera dell'innovazione culinaria. Frantoio Paparella continua a offrire prodotti di eccellenza, con l'obiettivo di soddisfare i palati più esigenti e valorizzare il territorio pugliese a livello internazionale.