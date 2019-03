"Guida agli extravergini 2019": il frantoio Fratelli Ferrara di Trani è tra i migliori in Italia

Non finisce più di stupire il frantoio Fratelli Ferrara di Trani già destinataria di diversi riconoscimenti per il suo olio sia a livello nazionale sia internazionale. Nella nuova "Guida agli extravergini 2019" si è aggiudicata il premio "Grande Olio Slow", attribuito da Slow Food Italia.Questo weekend è dedicato a "Frantoi in festa" al Fico Eataly World di Bologna, il parco del cibo più grande al mondo. Sono nove le aziende pugliesi inserite nella Guida, con Fratelli Ferrara che vede premiato l'olio estratto dalle olive della pregiata cultivar Coratina, raccolte e lavorate secondo procedure di estrazione moderne e innovative.Nella due giorni emiliana saranno svelati quindi in anteprima tutti i riconoscimenti della pubblicazione, che poi diverrà disponibile da fine aprile, con la presentazione ufficiale prevista per oggi, domenica 17 marzo, alle ore 11.00 presso la sala Fondazione Fico.Ad essa hanno collaborato numerosi esperti e appassionati «che hanno scandagliato ogni angolo della nostra Italia per tracciare una mappa della migliore produzione olivicola 2018. L'obiettivo di Slow Food Italia - si legge sul sito - con questa guida è aiutare il consumatore nella scelta dell'olio migliore davanti agli scaffali del supermercato o della bottega sotto casa».La parte del leone la fanno in questa edizione della Guida la Toscana (ben 21 le aziende inserite) e l'Umbria, ma la nostra regione si difende bene con 9 menzioni.