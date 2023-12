Frantoi aperti, il 10 dicembre porte aperte anche alle Aziende Agricole Di Martino

Un percorso per scoprire l'olio nuovo e i piatti della tradizione

Powered by

Ore 10:30 - 16.30: Visite guidate in frantoio, Degustazione di olio EVO nuovo, bruschette, antipasti e piatti della tradizione

Dalle ore 11:00 Avvicinamento al nordic walking con istruttrice e passeggiata tra gli ulivi

Ore 15:00 Tombolata

Un percorso per frantoi degustando dell'ottimo olio nuovo, gustando prodotti tipici della tradizione locale: il 10 dicembre sarà la giornata dedicata all'iniziativa "Frantoi Aperti".Anche le- in Via Annibale Maria di Francia 178 a Trani - partecipano con entusiasmo all'iniziativa.Questo è il programma:È gradita la prenotazione.Per informazioniTelefono - 08831956700Email - info@schinosa.it