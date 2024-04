Frontale sulla Andria- Bisceglie in territorio di Trani:due feriti

Powered by

Sono stati trasportati all'ospedale Bonomo di Andria i due feriti che erano alla guida delle automobili coinvolte nell'incidente avvenuto nel pomeriggio sulla strada provinciale Bisceglie - Andria in territorio di Trani. Fortunatamente le loro condizioni non sono risultate gravi. Sul posto è intervenuta la Polizia insieme ai mezzi del 118. La strada è rimasta bloccata fino al momento in cui i mezzi sono stati prelevati.