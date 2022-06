Pauroso incidente sulla Bisceglie - Andria: coinvolti un ragazzo e una ragazza

La chiamata ai soccorsi è avvenuta intorno alle 5.30 di questa mattina e al momento non si conoscono ancora le condizioni dei due giovani, un ragazzo e una ragazza, trasportati in codice rosso con politrauma della strada all'ospedale Bonomo di Andria.L'auto per cause ancora da accertare si è ribaltata ed è finita fuori strada, in uno dei terreni adiacenti, e per questo è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno lavorato per soccorrere i due.Sul posto, oltre i mezzi di soccorso, anche le Forze dell'Ordine che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente.