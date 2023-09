Fumi e roghi in contrada Monachelle: rischiesto un sopralluogo urgente dalla Asl Bt

Un sopralluogo in contrada Monachelle urgente e congiunto, è stato richiesto dalla Dirigente del servizio di igiene e sanità pubblica al sindaco, all'assessore all'ambiente, al comando della Polizia Locale e ai vertici dell'Arpa: c'è bisogno di verificare lo stato sei luoghi e i possibili rischi per la salute pubblica.Come è noto era già accaduto 6 anni fa, e poi ancora negli anni successivi (la foto di copertina si riferisce proprio a quegli episodi del passato): fumo e odore acre che investe la città nelle ore notturne, cave abbandonate (o meno) e terreni che nascondono fuochi, l'aria nociva che come una cappa di veleno copre case e persone, tra finestre chiuse e gran caldo. Non si respira. Anzi, si respira odore acre che prende la gola. La gente protesta, le associazioni insorgono sui social e non soltanto, qualcuno segue la scia e scopre che provengono da un'area di contrada Monachelle.E' tempo di capire cosa, come, chi, dove e quando. E soprattutto perché. E al sindaco e all'assessore all'ambiente, al comando della Polizia Locale, ma anche ai vertici dell'Arpa Puglia giunge una richiesta da parte del dirigente medico responsabile del servizio igiene e sanità pubblica della Asl Bt: un sopralluogo urgente, congiunto fra le diverse parti interessate, viene chiesto dalla dott. Patrizia Albrizio viste le ripetute segnalazioni di fumi maleodoranti e roghi proprio in quella località conosciuta come "Monachelle" nell'agro di Trani. Una richiesta di sopralluogo con estrema urgenza per verificare lo stato dei luoghi e i possibili rischi per la salute pubblica.