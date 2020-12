Fuochi, fumi e e minorenni "spensierati": un fine settimana di controlli

Da una parte l''aria irrespirabile di velato fumo nell'umidità non solo serale. Dall'altra schiamazzi di giovani comitive che stazionano oltre gli orari consentiti: i controlli sul territorio portano a diversi successi, in entrambi i casi. Lo annuncia il sindaco, a cominciare dalla questione dei fumi "sospetti" e dei fuochi inquinanti: "Anche stamattina l'assessore Raffaella Merra e gli Ispettori Ambientali di Amiu Trani - spiega Bottaro raccontando l'episodio avvenuto in vicinale Moschetto - son dovuti intervenire per un rogo divampato nelle nostre campagne. Hanno #beccato un agricoltore intento a dare alle fiamme frasche unite a materiale da imballaggio in plastica. Il fumo generato ha invaso anche la statale 16 bis per non parlare dell'odore acre che si è propagato per chilometri. Il responsabile è stato identificato".E nella serata di ieri, tra l'altro, con aria davvero irrespirabile, ancora roghi (ben 3 nell'arco di pochi metri) tutti nel nostro agro: nonostante il tempestivo intervento non si era riusciti a beccare in flagrante gli autori dello scempio.Da un'altra parte della città, intanto, in centro numerosi cittadini avevano segnalato la presenza di ragazzini "chiassosi", forse preludio di solite risse, e comunque in orario vietato: "I Carabinieri hanno appena #beccato e sanzionato - ha sottolineato Bottaro - alcuni minori che, in barba al coprifuoco delle 22, stavano trascorrendo una spensierata serata nella zona di via Casale e via Lagalante. Un grazie ai Carabinieri perché hanno tempestivamente riscontrato una richiesta di intervento a seguito di una serie di segnalazioni che ci erano giunte dai residenti".