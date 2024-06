Fuori un altro: su via Malcangi abbattuto un grosso pino

Uno dopo l'altro, e ieri sera evidentemente per un allarme che ha scongiurato un brutto incidente, ancora un altro pino è andato giù, con l'intervento dei Vigili del Fuoco, intorno alla mezzanotte, su via Malcangi. Il dibattito sul verde pubblico infiamma cittadini e associazioni e intanto Trani è sempre meno verde. Il meeting della scorsa settimana in Biblioteca comunale ha prospettato soluzioni e progetti, e la situazione diventa sempre più urgente perche se è vero che il verde non si ripristina dall oggi al domani è anche vero che ogni giorno, ogni stagione che passa, è tempo perso per restituire alla città quell' indispensabile risorsa green che si sta polverizzando davanti ai nostri occhi sempre di più.Con quei filari già decimati di pini, che agli occhi di tanti appaiono come morti che camminano, condannati a un destino chee uno alla volta li sta portando via.