Via Malcangi: una passante colpita da un'insegna

Non si conosce ancora l'entità del danno subito dalla signora che camminava sul marciapiede di via Malcangi.Il palo su cui è affissa una insegna è d'improvviso crollato sul marciapiede proprio nel punto in cui la signora stava camminando; la stessa pare sia stata colpita dal palo e cadendo abbia battuto la testa ma al momento di andare in stampa non conosciamo l'entità del danno subito.Sul posto l'intervento del Pronto soccorso e anche di una pattuglia dei carabinieri.La giovane donna è stata sottoposta alle prime cure d'urgenza sul posto dagli operatori del 118 prima di essere trasportata all'ospedale di Andria .