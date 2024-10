Garage Italia: addio ad un'altra fetta di storia

Laed il cambiamento, come è inesorabile che sia, continuano adquelleche, per tanto tempo, hanno "" sulledellaQuesta volta la sorte di "" è toccata allo storico, iconica struttura situata lungo, all'incrocio con via Dalmazia, angolo vico Mario Pagano. La struttura, nata inizialmente come deposito, quando Via Malcangi rispondeva ancora al nome di "", si era poi trasformata in un garage di fortuna per alcune vetture.La struttura,di ciò che erano le, sulle quali si affacciavano per l'appunto edifici simili, manterrà il suo status fino al. Data per la quale è previsto il via alla, le cuisono state affidate ad, sulla base di un permesso di costruire rilasciato in suo favore a fine luglio scorso.Il progetto prevede la demolizione con conseguente ricostruzione dell'edificio. Taleporterà ad estendere il volume della nuova struttura, rispetto alla precedente, in applicazione dell'incentivo volumetrico previsto dal decreto legislativo 28/2011 e dalla legge regionale pugliese 13/2008.Un intervento chedi uno degli, che, tra modifiche e ricostruzioni, sta cambiando e cambierà ancora il suo volto, lasciando il racconto della storia alle sole fotografie e memorie degli abitanti.Si segnala che l'avvio delle operazioni di ricostruzione porteranno provvedimenti sulla viabilità lungo tale tratto fino al prossimo 28 novembre: vi sarà divieto di fermata nel tratto compreso fra vico Mario Pagano e via Dalmazia, istituzione di passaggi ed attraversamenti pedonali e divieti di fermata.