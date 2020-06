Cadono calcinacci da un balcone: i vigili del fuoco intervengono in via Malcangi

Traffico rallentato e pericolo scampato. Passeggiando in via Malcangi, un cittadino si è accorto che dal balcone di un'abitazione stavano cadendo dei calcinacci. Preoccupato che i passanti potessero farsi male, ha immediatamente chiamato gli agenti della polizia locale. Questi ultimi, giunti sul punto, hanno ritenuto necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno subito provveduto alla messa in sicurezza dell'area. I lavori, tuttavia, sono ancora in corso e sulla strada, all'altezza dell'incrocio con via Pola, le automobili possono transitare su una solo corsia.Sul posto tre mezzi dei vigili del fuoco e due della polizia locale.