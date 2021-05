Trani com'era, com'è e come sarà: una veduta dell'antica villa su via Malcangi

Era una straordinaria villa ottocentesca, appartenuta nel corso dei secoli a diverse famiglie di notabili tranesi, dai Quercia ai Malcangi, ai Dicorato.Una dimora storica, signorile testimonianza dell'architettura dell'epoca, con un parco vero e proprio di alberi secolari e meravigliose piante ornamentali, e peculiarità architettoniche costituite dalla posizione a ridosso del mare, dai giardini, dalle tre terrazze che la cingevano, dalle scalinate, dai pavimenti e da altre caratteristiche che l'avevano portata ad essere citata in importanti riviste di settore e libri di urbanistica ed architettura.L'ultima volta che fu vista "in piedi" era una notte dell'agosto 2011. Al mattino dopo non c'era più. Rasa al suolo, con tutte le autorizzazioni evidentemente, in previsione di nuove realizzazioni architettoniche.Quelle che a breve, dopo 10 anni, si andranno a concretizzare, come descritto nel comunicato del Comune di Trani diramato in mattinata sull'approvazione del nuovo piano urbanistico.Per chi non c'era, per chi non ricorda, per chi non conosceva l'esistenza di quella villa, ne mostriamo qualche immagine. Ad imperitura memoria.