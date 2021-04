Incidente in via Malcangi, trauma cranico e frattura di un arto per la passante colpita dall'insegna

In corso accertamenti per stabilire le cause del cedimento della struttura

Poteva avere risvolti più ben più gravi l'incidente che ieri sera, lunedì 26 aprile, si è verificato in via Malcangi dove una donna è stata colpita da un'insegna pubblicitaria appartenente a privati. La donna, dapprima stabilizzata sul posto dagli operatori del 118 e subito dopo trasportata all'ospedale Bonomo di Andria, ha riportato sospetto trauma cranico e frattura di un arto ed è stata pertanto ricoverata nel reparto di Ortopedia.Erano circa le 20 quando la donna stava passeggiando su quel tratto quando all'improvviso è finita a terra colpita dal palo. Il cedimento della struttura si sarebbe verificato in parte per le forti raffiche di vento e in parte per un indebolimento della base corrosa a causa della scarsa manutenzione. L'area è stata subito dopo delimitata con nastro segnaletico.Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine per stabilire con certezza le cause dello spiacevole episodio.