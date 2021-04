Gal Ponte Lama, al via l'attività concertativa per fronteggiare l'emergenza sanitaria

Il Consiglio di Amministrazione del GAL Ponte Lama ha approvato una variante sostanziale al Piano di Azione Locale 2014-2020, in merito alla progettazione di Fondi FEASR, con l'intento di pubblicare un nuovo Bando che possa sostenere l'economia territoriale profondamente indebolita dall'emergenza Coronavirus.«Ci sembra un atto doveroso riprogrammare i fondi tenendo conto di quanto sta accadendo e dunque delle nuove esigenze dei nostri territori - ha dichiarato il presidente Giacomo Patruno. Mi preme, inoltre, evidenziare l'ottimo lavoro svolto sinora dal nostro GAL, che ha già raggiunto il 47% dell'obiettivo di spesa a fronte del 30% obbligatorio previsto dalla Convenzione, e sono convinto che la nostra Società possa contribuire a sostenere i settori più colpiti dal Covid-19».Si terrà oggi, pertanto, il primo Tavolo Concertativo online con il Partenariato, finalizzato ad ascoltare le esigenze dei Soci ed illustrare strategie e progetti elaborati dal Gruppo di azione Locale di Bisceglie-Molfetta e Trani per far fronte alla crisi in atto.Sarà questo il primo di una serie di incontri concertativi tra i tecnici del GAL Ponte lama e i soggetti più colpiti dagli effetti del Covid-19 e dunque potenzialmente più interessati a forme di finanziamento e progetti che possano sostenerli