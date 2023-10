Officina GAL: mercoledì incontro di chiusura a Molfetta

7 foto Officina GAL, gli incontri

Si terrà mercoledì, 4 ottobre alle ore 18.30, nella sala conferenze Lama Scotella del Comune di Molfetta, l'ultimo Incontro con il Territorio, organizzato dal GAL Ponte Lama, per presentare la nuova Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027 alla cittadinanza di Bisceglie, Molfetta e Trani.Volge dunque al termine questo ciclo di nove appuntamenti, denominato #officinagal, che ha toccato diverse città al fine di coinvolgere in maniera capillare la comunità locale e di individuarne le esigenze prioritarie.Una pagina web dedicata, un format per la presentazione di idee progettuali, attività di social media marketing, spot radio-televisivi sono solo alcuni degli strumenti informativi e partecipativi attivati al fine di elaborare la nuova strategia che verrà candidata all'Avviso Pubblico della Regione Puglia per la selezione delle proposte di Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale.Ringraziamo rappresentanti di enti pubblici, organizzazioni di categoria, associazioni, cooperative e soggetti privati che in questi mesi si sono resi protagonisti di questa progettazione partecipata e li aspettiamo domani all'incontro di chiusura che conclude questo percorso di confronto e trasparenza.