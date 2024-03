GAL Ponte Lama, si conclude il programma “Dalla Terra alla Tavola”

Con il Progetto di Cooperazione Cre.Di. Smart, finanziato dal PSR Puglia 2014-2022 – Misura 16.2, si completa il programma di iniziative denominato "" patrocinato e sostenuta dale gestita dalla Associazione Regaliamoci un Sorriso OdV in partenariato con le Associazioni Molfetta Food, Cicoria puntarelle Molfettese.Dopo due giornate di "Orti aperti" che hanno portato centinaia di molfettesi in alcune delle più grandi aziende orticole locali per osservare dal vivo l'alto livello di qualità e commercializzazione delle produzioni locali e dopo "Molfetta Ti gusto", la giornata in cui ristoratori, chef, blogger, imprenditori agricoli, giovani studenti dell'Istituto Alberghiero, trasformatori, consumatori e amministratori locali si sono confrontati sulle potenzialità ancora inespresse dell'enogastronomia territoriale, arrivano i Laboratori nelle Scuole.Circa 400 bambini delle scuole primarie "Manzoni-Cozzoli-Poli" e "Scardigno-Valente-Savio" di Molfetta, verranno coinvolti in percorsi di formazione e di sensibilizzazione che, grazie agli interventi di agronomi, naturalisti, animatori ambientali, cuochi e cultori della storia locale, confluiranno nella realizzazione di un grande Orto naturale, didattico e sociale in via Achille Salvucci attualmente gestito dall'Ass."Regaliamoci un Sorriso OdV".Nello specifico i laboratori mireranno alla conoscenza tecnica degli orti e alla promozione della sana alimentazione attraverso le degustazioni esperienziali curate dai ristoratori locali di Molfetta food; infine avremo anche i racconti di storia del mondo contadino a cura di "U defoere - usi, costumi e tradizioni dei contadini nella prima metà del '900".I Laboratori sono partiti lunedì 18 marzo u.s. e si concluderanno acon una grande festa finale dedicata ai bambini, alle loro famiglie, ai docenti e al personale scolastico impegnato in questa bella iniziativa.