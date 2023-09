"Officina GAL", domani un incontro a Molfetta per la promozione del territorio

nella sala conferenze Lama Scotella del Comune di, prossimo Incontro con il Territorio, organizzato dal GAL Ponte Lama, per presentare i risultati tangibili dell'attività svolta sin dalla sua costituzione, ma soprattutto per accogliere istanze, bisogni ed in particolare idee progettuali intorno alle quali costruire la nuova Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027.Continua questa fase di ascolto del territorio, denominata "OFFICINA GAL", che ha l'obiettivo di candidare il GAL di Bisceglie, Molfetta e Trani all'Avviso Pubblico della Regione Puglia per la selezione delle proposte di Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale, ma anche di fare un sunto di quanto finanziato e realizzato da questa agenzia di sviluppo locale in questi anni attività.Ricordiamo che solo nell'ultima programmazione sono state sostenute economicamente sessantacinque microimprese e sono stati sovvenzionati lavori di riqualificazione e valorizzazione di edifici pubblici, parchi e strade rurali neiSi invita tutta la cittadinanza a partecipare.Per info: Roberta Monopoli 3493223733