Giunta regionale: 5 milioni per la messa in sicurezza di Ponte Lama

La Giunta regionale oggi ha approvato lo schema di convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e Regione Puglia, riguardante la "messa in sicurezza del ponte Lama nel comune di #BISCEGLIE", per un finanziamento di 5 milioni di euro.Lo ha reso noto sulla sua pagina Facebook l'assessore regionale Debora Ciliento, per una notizia che coinvolge i cittadini tranesi e biscegliesi che hanno nel ponte la tradizionale via di collegamento.Erano anni che si caldeggiava una messa in sicurezza del antico ponte e finalmente la Regione in coordinamento col Ministero si è mossa in questo senso."Un ringraziamento all'ex ministro Francesco Boccia che ha iniziato, alcuni mesi fa, un percorso conclusosi egregiamente grazie alla sinergia tra Governo e regione Puglia - ha dichiarato Debora Ciliento- "si tratta di un'importante somma che andrà a mettere in SICUREZZA un ponte molto trafficato e via di collegamento fra Bisceglie e Trani"