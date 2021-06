Carlo Laurora si dimette dal Gal "Ponte Lama"

Si è dimesso dalla carica di consigliere del Gal Ponte Lama l'assessore comunale Carlo Laurora, che rappresentava il Comune di Trani nel Gruppo di Azione Locale che ha sede a Bisceglie (ne fanno parte Bisceglie, Trani e Molfetta) e di cui è presidente il biscegliese commendatore Giacomo Patruno.In realtà pare che le dimissioni le abbiano presentate anche altri consiglieri, rappresentanti dei Comuni di Molfetta e di Bisceglie, ognuno con motivazioni personali o politiche, tutte irrevocabili.Laurora avrebbe colto l'attimo, ed avrebbe deciso di lasciare quell'incarico anche per motivi geo-politici tranesi: "Essendo molto impegnato nell'assessorato Affari Istituzionali al Comune di Trani - spiega Laurora - ho pensato di dare spazio ad altri". Insomma, per dirla tutta, pare si sia trattato di una forma di "cortesia istituzionale" nei confronti del partito di maggioranza, che avrebbe già pronto un altro nome da inserire come consigliere del Gal.