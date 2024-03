GAL Ponte Lama, il 14 marzo un webinar sulle comunità energetiche sostenibili e sulle risorse del PNRR

secondo appuntamento online del ciclo di incontri "", organizzato daper presentare lo sviluppo di nuovi modelli di produzione e condivisione di energia elettrica da fonti rinnovabili e le opportunità di finanziamento per realizzarli.Prosegue la serie di incontri gratuiti, programmati dal GAL diper informare il territorio su diverse tematiche strategiche per il settore agricolo e agroalimentare.Finanziati nell'ambito del FEASR - PSR Puglia 2014-2020- Sottomisura 19.2 - PAL GAL Ponte Lama Intervento 5.1, i suddetti webinar hanno come obiettivo quello di favorire la diffusione di conoscenze innovative ed accademiche grazie al contributo di esperti che possono qualificare il capitale umano del territorio e presentare casi di successo replicabili.Relatrice del secondo webinar "Le Comunità Energetiche Sostenibili", che si terrà giovedì alle ore 17.00 su piattaforma certificata, sarà la dott.ssa Roberta Papili, responsabile clima ed energia di Confagricoltura, che illustrerà nel dettaglio gli strumenti per accompagnare le imprese agricole nell'adesione a tali sistemi.Per iscriversi è sufficiente compilare il seguente form o scrivere a comunicazione@galpontelama.it entro il 12 marzo 2024.Info: 3493223733