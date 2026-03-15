Galiano, il "patto" di Debora Ciliento: «Con lui una pagina nuova per Trani»
L'Assessore regionale blinda la candidatura del professore: «Trasparenza e legalità i nostri punti fermi. Ripartiamo dalla squadra che ha vinto con Decaro»
- Di seguito il testo integrale del post pubblicato lo scorso 13 marzo:
"Ieri sera, al Partito Democratico, ho respirato un'aria nuova. È stato un momento di partecipazione, con tantissime persone che hanno accolto con entusiasmo il nostro candidato Sindaco, Marco Galiano. È bello vedere un Partito vivo, mosso da una profonda volontà di rinnovamento. Al fianco di Marco vi è l'intera coalizione di centro-sinistra, la stessa squadra unita che ha camminato insieme durante le ultime elezioni regionali, al fianco del Presidente Antonio Decaro. Ho ascoltato con entusiasmo le sue parole: Marco è una persona pronta a dedicarsi alla comunità e ai più fragili. La sua profonda competenza e la conoscenza tecnica dell'istituzione della Scuola rappresentano un valore aggiunto per il nuovo progetto politico. Marco possiede la rara capacità di tradurre la complessità delle istituzioni in azioni chiare, avvicinando e semplificando la politica per i cittadini. Con lui, puntiamo a un governo cittadino che faccia del cambiamento culturale il proprio tratto distintivo. Cominciano ora settimane decisive di confronto sui programmi e sull'idea di città che vogliamo proporre, avendo sempre ben chiari due punti fermi e inderogabili: la trasparenza amministrativa e la legalità. Iniziamo questo cammino 'insieme' per scrivere una pagina nuova per la nostra città."