Geografia giudiziaria Bat, De Santis: «Pronto un emendamento del Pd alla Camera»

"I parlamentari pugliesi del Partito Democratico hanno preparato un emendamento al disegno di legge di riforma delle circoscrizioni giudiziarie per ridisegnare la geografia e la competenza territoriale nella provincia di Barletta – Andria – Trani e allargare anche ai comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando e Trinitapoli la giurisdizione del Tribunale di Trani e rimuovere lo iato che esiste attualmente e che li fa ricadere in quella del Tribunale di Foggia.Siamo ben lieti che anche il senatore Damiani abbia annunciato la medesima determinazione, ragione per cui siamo pronti a unificare gli emendamenti e a sottoscriverli in maniera bipartisan per fortificare questa battaglia di giustizia, necessaria per rendere più sicura la Bat, consentendo alla Procura di Trani di coordinare le attività di indagine su tutto il territorio provinciale". Lo dichiara il Segretario del PD Puglia, Domenico De Santis