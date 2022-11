«Una strada degna di questo nome», ultimati i lavori sulla Trani-Andria

«Dopo tanti anni finalmente è tornata ad essere una strada degna di questo nome»: così il vicesindaco Fabrizio Ferrante commenta i lavori sulla provinciale Trani-Andria, nel tratto compreso che va dal rondò di via Superga al Carcere. Gli interventi rientrano nell'ambito del programma Strada per Strada che nei giorni scorsi hanno interessato anche via Cappuccini, via Papa Giovanni, via Superga e via Monte d'Alba.