Sandro Ghiani a Trani: dalla Sardegna al Cinema, un mondo raccontato in tre libri

"Pane e zucchero" è un connubio che spalanca ricordi in tanti di noi, in una merenda semplice e che sapeva di buono: ed è il titolo scelto da Sandro Ghiani e Rosa Castrogiovanni per raccontare un tempo neanche troppo lontano, in un libro presentato a Trani. "Per certi aspetti conosco meglio la Puglia della Sardegna, ho girato qui tantissimi film!" È un fiume in piena Sandro Ghiani quando, dopo un'iniziale timidezza, prende a raccontare con dolce nostalgia, brillante ironia e anche qualche amarezza storie che hanno accompagnato la sua vita, una vita legata indissolubilmente al cinema . Sandro Ghiani è uno di quei volti del grande schermo, trasferito poi centinaia di volte in televisione, più familiari e conosciuti, benché la gran parte del pubblico magari non ne ricordi il nome: destino dei caratteristi, quegli attori che sono capaci di dare un colore speciale a un film, una caratteristica - appunto - che lo rende indimenticabile e speciale. E In quell'epoca della commedia italiana - da tempo considerata e rivalutata come una pagina fondamentale del cinema italiano - tra gli anni ottanta e novanta , come non dimenticare le sue espressioni e interpretazioni insieme ad Adriano Celentano e a Lino Banfi , solo per citarne alcuni, spalla preziosa che ha consentito la costruzione di personaggi diventati icone. Un pomeriggio gradevole nel cuore della sala Maffuccini della Biblioteca comunale, introdotto dai saluti della assessore alla Cultura Lucia De Mari e moderata da Giuseppe del Curatolo che ha intervistato sia Sandro Ghiani che sua moglie Rosa Castrogiovanni, autrice con lui del libro. All'attore Michele Lattanzio il compito, apprezzatissimo degli autori oltre che dal pubblico, di leggere alcune pagine di "Pane e zucchero", che, come ci ha riferito Ghiani, è il secondo di una trilogia che costituirà il racconto completo della sua vita, dalla Sardegna al Cinema. Nel frattempo il teatro con altre caratteristi, tutti grandi attori che come lui stanno trovando sul palcoscenico una dimensione ideale: "Il cinema di oggi non ha più ruoli per noi, è cambiato, ma il teatro è una dimensione non meno meravigliosa in cui esprimerci" .