Ultimati i lavori di sistemazione del marciapiede d'ingresso della scuola Baldassarre

Sono stati ultimati oggi i lavori di risistemazione del marciapiede d'ingresso della scuola Baldassarre dopo che il Comune aveva provveduto alla rimozione degli alberi pericolanti e la successiva piantumazione di sei carrubi. I lavori erano iniziati ad aprile allorché il Comune aveva iniziato attività di rimozione degli arbusti pericolosi in diverse zone della città tra cui anche quelli ubicati di fronte l'istituto scolastico di piazza Dante. Rimozione che aveva comportato la distruzione quasi totale del marciapiede per via anche della radici che avevano sconnesso le mattonelle. Ora quel tratto appare totalmente riqualificato e sicuro per la gioia di studenti, personale scolastico ma anche residenti della zona.