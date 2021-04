La statua di Dante si colora di blu per la Giornata sull'Autismo

Si è celebrata ieri la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. A pochi giorni dal Dantedi', coincidente con il settimo centenario dalla morte del "Sommo Poeta" , l'Amministrazione ha deciso di illuminare di blu la statua di Dante Alighieri, nella omonima piazza. Padre della lingua italiana, Dante è celebrato anche per il suo sforzo plurilinguista e per la sua propensione per il volgare (di più facile comprensione per la gente dell'epoca ) rispetto al latino. Una forte e determinata volontà di comunicare, dunque, simile allo sforzo che ogni giorno tanti ragazzi autistici compiono raggiungendo obiettivi straordinari.L'autismo è parte del mondo e non un mondo a parte. Ed è con questa consapevolezza che la Città di Trani si sta impegnando per abbattere tutti i tipi di barriere, comprese quelle della comunicazione, verso una autentica e reale inclusione. All'iniziativa di accensione sono intervenuti il vice sindaco e assessore alle politiche attive per la diversabilità, Fabrizio Ferrante, il presidente del Consiglio comunale, Giacomo Marinaro e la consigliera Patrizia Cormio.