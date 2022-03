A Trani una targa dedicata a Dante Alighieri

Il Comitato "Dante Alighieri" APS – sez. di Trani, in collaborazione con l'Assessorato alle Culture del Comune di Trani, ha promosso un'iniziativa che ricordi alla cittadinanza il settimo centenario della morte di Dante (1321-2021), celebrato in Italia e in tutto il mondo con molteplici manifestazioni.Con una significativa cerimonia, venerdì 25 marzo, in occasione del "Dantedi", alle ore 10, verrà posta in piazza Dante, ai piedi della statua dedicata al Sommo Poeta, una targa in pietra (dimensioni circa di l. 80 per h.40), gentilmente donata dalla Di Gifico Marmi di Trani.Interverranno alla cerimonia per lo scoprimento della targa, assieme allo scultore Luigi Di Gifico e ai soci del Comitato Dante Alighieri, il sindaco di Trani Amedeo Bottaro, l'Assessore alle Culture Francesca Zitoli con altri esponenti dell'Amministrazione comunale, e il preside Marco Galiano della vicina scuola media "E. Baldassarre" che, con alcuni docenti, guiderà una delegazione di studenti, parte attiva della cerimonia, aperta alla cittadinanza.