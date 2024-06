Incidente mortale sulla Canosa-Laconia, perde la vita un 29enne originario di Trani

Un giovane di 29 anni, originario di Trani e residente ad Andria, ha perso la vita in un terribile incidente stradale sulla SS93 tra Canosa e Laconia. Il 29enne alla guida della sua auto avrebbe perso, per cause ancora tutte da accertare, il controllo dell'auto: il mezzo si è ribaltato nei campi e il 29enne è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. All'arrivo dei soccorritori per il giovane non c'era più nulla da fare. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato per i rilievi del caso.