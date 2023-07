Gianmarco Carroccia e le sue...Emozioni: stasera allo Sporting club i successi di Mogol-Battisti

Suscita…Emozioni quando intona i brani del grande Lucio Battisti: dopo essere stato ospite di successo a "I Migliori Anni" con Carlo Conti, rivelando anche grandi capacità canore, questa sera sabato 1 luglio alle 20.30 Gianmarco Carroccia sarà ospite dello Sporting club (Via Astor Piazzolla 1) in una serata per cantare insieme i grandi successi di Mogol e Battisti, nell'ambito del programma estivo del sodalizio presieduto da Nicola Amoruso.Carroccia non imita Battisti ma lo interpreta con grande professionalità, ed il suo talento è stato riconosciuto anche dal co-autore di quelle indimenticabili canoni, Mogol.