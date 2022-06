Gigi Mintrone domenica sera allo Sporting Club di Trani: "Con la Nasa ho potuto volare"

E dopo la fiera del libro di Torino, l'evento nazionale più importante legato all'editoria, a grande richiesta dopo la presentazione avvenuta nel maggio scorso in occasione dell'uscita del suo "Mamma colorami il cuore", Gigi Mintrone incontra di nuovo Trani, questa volta nella cornice dello Sporting Club immersa nel verde e nella quiete della campagna di Trani, domenica sera alle 20,30.La storia di Gigi continua sempre più ad appassionare anche grazie alla eco mediatica che la sua vicenda sta suscitando, esattamente come lui desidera: perché è convinto che la sua testimonianza, non solo come modello di tenacia, forza di volontà, coraggio, ma anche per il modo in cui la sua famiglia e in particolare la sua straordinaria mamma hanno lottato perché di un bambino condannato a una vita inerme crescesse un ragazzo e oggi un uomo dalle caleidoscopiche possibilità.Già, perché il cuore di Gigi davvero ha potuto colorarsi, come in un caleidoscopio, grazie all'amore infinito della adorata mamma citata nel titolo del libro, ma anche alla competenza di medici individuati come gli unici possibili a renderlo "diversamente abile" - come Gigi oggi è in maniera e modi bellissimi, come la scrittura - oltreoceano, in quegli USA dove una tuta della Nasa lo educava al respiro in una terapia faticosissima ma che lo ha portato dove è oggi.La storia di Gigi è appassionante nel suo racconto diretto, nella lettura del libro, ma anche potenzialmente come la sceneggiatura di un film: e chissà, chissà davvero che questa sua vicenda non arrivi nelle mani giuste di uno sceneggiatore o di un regista.Gigi si sta adoperando perché il suo libro arrivi nelle mani di personaggi celebri, come già è accaduto con i Maneskin il mese scorso, proprio perché consapevole che i social e i media possono essere un veicolo fondamentale: recente è il caso della senatrice Liliana Segre che ha fatto discutere sulla sua idea di utilizzare un fenomeno social come Chiara Ferragni per sensibilizzare e far conoscere la storia alla quale i giovani si disinteressano sempre di più.Ma Come darle torto, e come dare torto a Gigi? Intanto i veicoli principali sono i suoi concittadini: per questo Gigi tiene molto a che l'intera Città faccia da testimonial a questo esempio che lui rappresenta. Lui di possibilità ne ha avute grazie alla sua famiglia, ma ha avuto anche sofferenze inimmaginabili, dalla società, dai medici, dalle istituzioni: e oggi la sua lotta e quella della sua straordinaria mamma, che mai si è stancata di far risorgere per il suo adorato figlio i sorrisi dalle lacrime, è proprio finalizzata a che la vita possa essere vissuta da chiunque nel miglior modo possibile, distillando i colori anche dal buio più profondo.