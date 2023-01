Giornata nazionale del dialetto, il Teatro Mimesis ricorda Francesco Ferrara

Sabato 21 gennaio 2023, ingresso ore 20.30, inizio ore 21.00, al Teatro Mimesis di Trani (via Pietro Palagano, 53) si svolgerà uno spettacolo in occasione della Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, istituita nel 2013 dall'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia per valorizzare queste espressioni del nostro patrimonio culturale immateriale. Dopo il grande successo estivo 'en plein air' di Dialettando, dove Nicola Ambrosino era il direttore artistico, presentiamo, in collaborazione con l'associazione L'Ebanista, si svolgerà Ricordando Francesco Ferrara, il più noto e apprezzato poeta dialettale tranese, a cura di Francesco Pagano, con la partecipazione di Giulio Di Filippo, Pino Fusco, Domenico Nenna, Marco Pilone e Lucia Soldano. Presenta Giuseppe Curci.Durante l'incontro sarà annunciato un prossimo importantissimo evento. Ma di che si tratta? A voi scoprirlo. Dunque, non mancate!