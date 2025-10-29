Giovanni Vurchio (PD): «Minervino è una comunità ricca di storia, cultura di una straordinaria accoglienza»

«Ieri ho avuto il piacere di essere ospite presso il Comitato del Partito Democratico di Minervino Murge. Ho incontrato persone splendide, motivate e profondamente legate al proprio territorio. Con loro abbiamo condiviso la necessità di un cambio di passo, di un modo diverso di vivere e fare politica: più partecipato, concreto e vicino ai cittadini», è quanto dichiara il Candidato al Consiglio Regionale nella lista del Partito Democratico, Giovanni Vurchio, sull'incontro a Minervino.«Il Circolo cittadino di Minervino non deve essere considerato solo un comitato elettorale, ma un punto di riferimento stabile, un luogo di confronto e di idee, dove discutere insieme delle priorità del paese. Minervino è una comunità ricca di storia, cultura, tradizioni e di una straordinaria accoglienza», ha aggiunto .«Un territorio da proteggere, valorizzare e rilanciare, con progetti concreti e una visione chiara di futuro. Da parte mia c'è massima disponibilità, ascolto e impegno. Chiedo la fiducia di chi crede in una politica fatta di presenza, passione e responsabilità. Una fiducia che non sarà mai tradita. In Regione per lasciare il segno», così conclude il candidato al Consiglio Regionale.