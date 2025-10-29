Speciale
Giovanni Vurchio (PD): «Minervino è una comunità ricca di storia, cultura di una straordinaria accoglienza»
La nota integrale del Candidato al Consiglio Regionale nella lista del Partito Democratico
Trani - mercoledì 29 ottobre 2025
«Ieri ho avuto il piacere di essere ospite presso il Comitato del Partito Democratico di Minervino Murge. Ho incontrato persone splendide, motivate e profondamente legate al proprio territorio. Con loro abbiamo condiviso la necessità di un cambio di passo, di un modo diverso di vivere e fare politica: più partecipato, concreto e vicino ai cittadini», è quanto dichiara il Candidato al Consiglio Regionale nella lista del Partito Democratico, Giovanni Vurchio, sull'incontro a Minervino.
«Il Circolo cittadino di Minervino non deve essere considerato solo un comitato elettorale, ma un punto di riferimento stabile, un luogo di confronto e di idee, dove discutere insieme delle priorità del paese. Minervino è una comunità ricca di storia, cultura, tradizioni e di una straordinaria accoglienza», ha aggiunto .
«Un territorio da proteggere, valorizzare e rilanciare, con progetti concreti e una visione chiara di futuro. Da parte mia c'è massima disponibilità, ascolto e impegno. Chiedo la fiducia di chi crede in una politica fatta di presenza, passione e responsabilità. Una fiducia che non sarà mai tradita. In Regione per lasciare il segno», così conclude il candidato al Consiglio Regionale.
