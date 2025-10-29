Giovanni Vurchio
Giovanni Vurchio
Speciale

Giovanni Vurchio (PD): «Minervino è una comunità ricca di storia, cultura di una straordinaria accoglienza»

La nota integrale del Candidato al Consiglio Regionale nella lista del Partito Democratico

Trani - mercoledì 29 ottobre 2025 9.57 Sponsorizzato
«Ieri ho avuto il piacere di essere ospite presso il Comitato del Partito Democratico di Minervino Murge. Ho incontrato persone splendide, motivate e profondamente legate al proprio territorio. Con loro abbiamo condiviso la necessità di un cambio di passo, di un modo diverso di vivere e fare politica: più partecipato, concreto e vicino ai cittadini», è quanto dichiara il Candidato al Consiglio Regionale nella lista del Partito Democratico, Giovanni Vurchio, sull'incontro a Minervino.

«Il Circolo cittadino di Minervino non deve essere considerato solo un comitato elettorale, ma un punto di riferimento stabile, un luogo di confronto e di idee, dove discutere insieme delle priorità del paese. Minervino è una comunità ricca di storia, cultura, tradizioni e di una straordinaria accoglienza», ha aggiunto .

«Un territorio da proteggere, valorizzare e rilanciare, con progetti concreti e una visione chiara di futuro. Da parte mia c'è massima disponibilità, ascolto e impegno. Chiedo la fiducia di chi crede in una politica fatta di presenza, passione e responsabilità. Una fiducia che non sarà mai tradita. In Regione per lasciare il segno», così conclude il candidato al Consiglio Regionale.
  • Politica
Altri contenuti a tema
Flavio Civita (FdI): «Sulla sanità progettare secondo i bisogni del territorio» Speciale Flavio Civita (FdI): «Sulla sanità progettare secondo i bisogni del territorio» La nota integrale del candidato al Consiglio Regionale della Puglia con Fratelli d'Italia
Ruggiero Grimaldi lancia la sua sfida: «Progetti concreti e non solo slogan» - INTERVISTA Ruggiero Grimaldi lancia la sua sfida: «Progetti concreti e non solo slogan» - INTERVISTA La presentazione del candidato barlettano per la Lega alle prossime elezioni regionali
"Sanità, vent’anni di promesse e fallimenti: la Barletta-Andria-Trani dimenticata dalla Regione" "Sanità, vent’anni di promesse e fallimenti: la Barletta-Andria-Trani dimenticata dalla Regione" Andrea Ferri (Fratelli d’Italia): “Trani merita un presidio vero, non l’ennesima presa in giro”
Ennesimo caos sui treni, Flavio Civita: «Fallimento della Regione» Ennesimo caos sui treni, Flavio Civita: «Fallimento della Regione» Il candidato al Consiglio Regionale della Puglia con Fratelli d’Italia: «Gli abbonati non possono essere il paraurti di una programmazione sbagliata»
“Europa senza barriere”: a Trani il dialogo sulla disabilità con l’europarlamentare Chiara Gemma Politica “Europa senza barriere”: a Trani il dialogo sulla disabilità con l’europarlamentare Chiara Gemma Venerdì 10 ottobre, all’Auditorium San Luigi, un incontro aperto sul tema dell’inclusione
Giuseppe Tortorsa e Dora D'Alfonso entrano in Italia Viva Politica Giuseppe Tortorsa e Dora D'Alfonso entrano in Italia Viva L'annuncio del Capogruppo consiliare Tommaso Laurora
Assistenza scolastica specialistica, Cinquepalmi: «La mozione andava discussa, non ritirata» Politica Assistenza scolastica specialistica, Cinquepalmi: «La mozione andava discussa, non ritirata» La mozione, presentata dall’opposizione, mirava ad avviare un percorso di revisione del regolamento vigente
L’impatto sociale come motore di sviluppo: la Puglia e la nuova frontiera del welfare L’impatto sociale come motore di sviluppo: la Puglia e la nuova frontiera del welfare Una terra che innova partendo dalle comunità
Scrutatori, tutto tace a Trani: Etica e Politica insiste su trasparenza e criteri oggettivi
29 ottobre 2025 Scrutatori, tutto tace a Trani: Etica e Politica insiste su trasparenza e criteri oggettivi
Autonomia e inclusione: a Trani l'aperitivo è preparato dai ragazzi de "Gli Aquiloni "
29 ottobre 2025 Autonomia e inclusione: a Trani l'aperitivo è preparato dai ragazzi de "Gli Aquiloni"
Terza Categoria, l’Asd Trani a punteggio pieno: cuore e grinta contro la New Team Cellamare
29 ottobre 2025 Terza Categoria, l’Asd Trani a punteggio pieno: cuore e grinta contro la New Team Cellamare
Flavio Civita (FdI): «Sulla sanità progettare secondo i bisogni del territorio»
29 ottobre 2025 Flavio Civita (FdI): «Sulla sanità progettare secondo i bisogni del territorio»
Manifesti anonimi contro il segretario De Santis, Ciliento: "Stigmatizzo quanto accaduto "
29 ottobre 2025 Manifesti anonimi contro il segretario De Santis, Ciliento: "Stigmatizzo quanto accaduto"
1
De Feudis: “Emiliano ha aperto una stagione di coraggio. Ora serve consolidarla con il rinnovamento di Decaro”
29 ottobre 2025 De Feudis: “Emiliano ha aperto una stagione di coraggio. Ora serve consolidarla con il rinnovamento di Decaro”
2 e 4 novembre, Trani celebra Defunti e Forze Armate
29 ottobre 2025 2 e 4 novembre, Trani celebra Defunti e Forze Armate
Paraculissima OFF arriva in Puglia: tre giorni di arte e fumetti a Trani
29 ottobre 2025 Paraculissima OFF arriva in Puglia: tre giorni di arte e fumetti a Trani
Trani si stringe per l'ultimo saluto a Saverio: "Siamo figli di un cielo che non muore "
28 ottobre 2025 Trani si stringe per l'ultimo saluto a Saverio: "Siamo figli di un cielo che non muore"
PD, Cornacchia sbatte la porta: «Basta diktat, per anni sono stata schiava»
28 ottobre 2025 PD, Cornacchia sbatte la porta: «Basta diktat, per anni sono stata schiava»
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.