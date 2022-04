Giuseppe Pasquadibisceglie è il nuovo presidente dell'associazione nazionale Marinai d'Italia di Trani

Ecco coloro che rivestiranno le cariche sociali per i prossimi quattro anni

Il 6 marzo l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, gruppo di Trani, ha rinnovato le cariche sociali. A Nicola Lampidecchia presidente per due mandati consecutivi subentra Giuseppe Pasquadibisceglie, già consigliere. Di seguito vengono elencati coloro che rivestiranno le cariche per i prossimi quattro anni: Walter Del Negro Vice Presidente, Andrea Ricchiuto, Antonio Scaringi, Andrea Sicolo, Roberto Soldano, Antonio Torelli consiglieri e Francesco Paolo Peluso, Consigliere Rapp. Soci AG; Lorenzo Lampidecchia Presidente del Consiglio, Vincenzo Del Mastro e Maurizio Ruggiero sindaco effettivo, Michele Amoruso e Nicola De Cillis sindaco supplente e Filippo Miscioscia segretario.Il Presidente Emerito Nunzio Grande e il Presidente Onorario Giuseppe Ciulli unitamente a tutti i soci e socie, augurano buon lavoro nel segno della continuità, solidarietà e innovazione per superare sempre elegantemente le problematiche del sodalizio.