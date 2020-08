Gli anziani, un bene prezioso da salvaguardare

«C'è una tematica che ci tocca particolarmente come M5S, infatti alle prossime amministrative con Vito Branà sindaco, ci batteremo affinchè ci sia una maggiore attenzione ai soggetti fragili, limitando l'emarginazione sociale. Per noi del Movimento è importante progettare nuovi approcci al benessere degli anziani, in quanto rappresentano il patrimonio della tradizione della città, un bene prezioso da tutelare per la memoria storica, per il loro vissuto e per il rispetto intra-generazionale». Si legge nella nota a firma di Vito Branà, candidato sindaco, e Caterina Di Cugno, candidata al Consiglio Comunale del Movimento Cinque Stelle Trani.«Nel nostro programma abbiamo tracciato una linea di sviluppo per una Trani inclusiva, con azioni come "Giovani sempre" e "Largo a...tutti" che prevedono l'attuazione di politiche di inclusione sociale per coinvolgere le persone anziane in progetti in cui le loro esperienze e le professionalità siano un riferimento per i giovani o per chi si approccia al mondo lavoro, o per attività sociali. Attraverso l'incontro tra diverse generazioni vogliamo combattere il fenomeno dell'isolamento e della solitudine nelle persone delle diverse fasce di età. Ma questo è solo l'inizio. Infatti l'impegno di Caterina che noi del Movimento Cinque stelle Trani abbiamo condiviso è per la creazione di un punto di aggregazione e soggiorno, dove giovani coppie e persone anziane possano convivere mettendo assieme necessità diverse, limitando l'emarginazione sociale e supportandosi a vicenda. Ci sono diverse strutture abbandonate che, intercettando opportuni finanziamenti, possono, senza dover provvedere ad ulteriore cementificazione, essere utilizzati come mini residenze. Si precisa che il progetto non prevede un semplice "parcheggio" o "ospizio" ma uno spazio attivo residenziale dove vengano integrate diverse necessità in base alle esigenze degli ospiti, i quali parteciperebbero con un contributo economico o con attività sociali. Tutto questo coinvolgendo operativamente le associazioni di volontariato più attive nella cura delle persone anziane.Le varie amministrazioni che si sono succedute hanno sempre focalizzato la propria attenzione sui problemi sociali, nei loro programmi elettorali, con grandi annunci e grandi proponimenti, peraltro rimasti sulla carta e mai realizzati, senza mai soffermarsi seriamente a riflettere sul problema dei nostri anziani, su come realizzare qualcosa di veramente utile per migliorare la loro qualità della vita.Eppure gli anziani sono un bene enorme per la nostra collettività e secondo le statistiche demografiche la quota di over 65 incidente sulla popolazione è sempre in aumento, pertanto bisogna agire subito! Perché un'amministrazione non deve preoccuparsi del benessere di queste persone? Noi ci siamo. Le nostre idee sono chiare, semplici ed attuabili; soprattutto abbiamo la forza e la voglia di attuare i nostri progetti per il bene di tutti».