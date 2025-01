Grande successo per il workshop di Mediaone Academy al Circolo Tennis Barletta

Un successo annunciato e ampiamente confermato: il workshop organizzato da Mediaone Academy, la business unit di Mediaone Italia specializzata nella formazione manageriale, ha conquistato una folta platea di imprenditori e professionisti provenienti da tutta la Puglia. L'evento si è svolto nella suggestiva cornice del Circolo Tennis Barletta, offrendo una giornata ricca di spunti e approfondimenti sui temi dell'organizzazione aziendale e della gestione manageriale.Numerosi i partecipanti che hanno accolto con entusiasmo l'invito di Mediaone Academy, a testimonianza dell'interesse crescente verso tematiche fondamentali per la crescita delle realtà imprenditoriali locali. La scelta dell'esclusiva location del Circolo Tennis Barletta ha contribuito a creare un'atmosfera ideale per il networking e lo scambio di esperienze.La giornata si è conclusa con una cena finale presso il rinomato ristorante Amarcord, dove lo Chef Michele Mascolo ha deliziato gli ospiti con una selezione di preparazioni gourmet. Un momento conviviale che ha ulteriormente consolidato i legami tra i partecipanti.Grande soddisfazione è stata espressa dal Dott. Savino Lapalombella, Presidente di Mediaone Italia, che ha commentato positivamente l'adesione e la sensibilità dimostrata dal territorio pugliese verso iniziative di questo tipo: "Siamo lieti di vedere una partecipazione così ampia e coinvolta. Questo conferma quanto sia fondamentale continuare a investire nella formazione manageriale per favorire la crescita e la competitività delle imprese locali."Il Dott. Lapalombella ha inoltre sottolineato l'importanza del dialogo e del confronto come strumenti per generare nuove idee e stimolare percorsi di sviluppo innovativi.Mediaone Academy non si ferma qui. Il prossimo appuntamento è già fissato per il 27 febbraio, con una Masterclass interamente dedicata a LinkedIn, la piattaforma professionale più utilizzata al mondo. L'incontro rappresenta un'importante occasione per approfondire le strategie di networking digitale e di personal branding, strumenti ormai indispensabili per professionisti e aziende.Con questo evento, Mediaone Academy conferma il suo ruolo di riferimento nel panorama della formazione manageriale in Puglia, ponendosi come partner affidabile e innovativo per lo sviluppo delle competenze imprenditoriali.