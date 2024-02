Grande successo per "Omaggio a Napoli" nell'auditorium Mons.Pichierri

Una serata di grandi emozioni, sotto il filo conduttore della magia di Napoli e della sua incantevole unicità. Grande partecipazione all'Auditorium Mons. Pichierri dellaa Trani per, l'evento voluto dal gruppo di volontari dell', impegnata da oltre 15 anni sul territorio di Trani e della Bat nella lotta contro la povertà alimentare e sanitaria. Uno spettacolo realizzato dal coro dell'Associazione, diretto dal Maestro, composto da 28 cantanti, 5 musicisti, 1 tenore, una violinista e un batterista, tutti dilettanti e accomunati dalla passione per la musica e per la recitazione.Napoli comune denominatore, Città che ha dato i natali a, medico dei poveri, a cui è intitolato l'nato a Trani nel 2019 e gestito dai medici volontari dell'Associazione Orizzonti e il personale qualificato paramedico della Croce Rossa, con la collaborazione della Caritas Diocesana, finalizzato ad offrire visite specialistiche gratuite a persone in difficoltà economica.Il viaggio nella musica e nelle atmosfere partenopee ha condotto il numerosissimo pubblico nella storia e nello sviluppo delle tipicità proprie dei suoni napoletani. Melodie che hanno fatto la storia di Napoli e dell'Italia intera e che ormai fanno parte dell'immaginario collettivo, in quanto repertorio senza tempo.L'obiettivo dell'iniziativa, resa possibile grazie al sostegno economico del, è stato quello di accendere un faro sull'opera di volontariato che l'Associazione Orizzonti svolge sul territorio di Trani e nella Bat, in prima linea nel contrasto alla povertà alimentare e sanitaria, che affligge un numero sempre crescente di famiglie che combattono contro gli effetti devastanti delle ristrettezze economiche. Pe questo, il ricavato della serata è stato devoluto all'opera solidale che ogni giorno i volontari di Orizzonti portano avanti con responsabilità e amore verso i bisognosi.«Desidero ringraziare tutti coloro i quali hanno contribuito alla riuscita di questa magnifica serata – ha spiegato il presidente dell'Associazione Orizzonti– che ha messo al centro l'amore per la solidarietà verso il prossimo. Dal 2008 combattiamo una battaglia contro la povertà alimentare, grazie al sostegno dei tantissimi donatori che quotidianamente ci consegnano prodotti alimentari necessari per aiutare chi non riesce più a mettere un piatto in tavola. Dal 2019 ci prendiamo cura anche di chi vive la povertà sanitaria, offrendo ai meno abbienti cure e diagnosi gratuite all'interno del nostro Ambulatorio Medico Solidale "San Giuseppe Moscati". Orizzonti è una "casa". Un luogo di accoglienza ed ascolto per tutti i meno fortunati, che ha sempre messo al centro l'amore e la solidarietà».«San Giuseppe Moscati e Don Tonino Bello sono accomunati dall'amore per il prossimo in difficoltà» – spiegano, presidente dell'Ass. con Don Tonino Bello per la Solidarietà e, regista e autrice dello spettacolo. «Questo spettacolo nasce dalla passione di un gruppo di amici per la musica che cerca di dare una mano al prossimo proseguendo nel solco delle opere fondate dal nostro Don Tonino.Un ringraziamento speciale è rivolto anche ai partners che con il loro contributo hanno reso possibile la serata: Flore Viaggi, Destiny Bar Tavola Calda, Jsabel, Eliotecnica, Pulcinella Pizzeria, Paper Angel's Caffè, Forniture Campanile Srl, MichelIttica, Vincenzo Scarpa Srl.