Povertà sanitaria, stipulato protocollo d'intesa con Orizzonti

Il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, e il presidente dell'associazione Orizzonti, Angelo Guarriello, hanno sottoscritto a Palazzo di città un protocollo d'intesa per contrastare il preoccupante fenomeno della povertà sanitaria.Oggetto del protocollo sottoscritto (durata un anno, rinnovabile) è la definizione di forme di cooperazione tra il Comune di Trani e l'Associazione Orizzonti al fine di salvaguardare il diritto alla salute quale diritto imprescindibile della persona e di tutelare i soggetti più bisognosi di accedere alle cure attraverso le segnalazioni dei servizi sociali professionali e nel rispetto di determinati requisiti di accesso che verranno stabiliti di concerto tra la pluralità di attori che saranno coinvolti nell'attuazione del protocollo.L'Associazione Orizzonti si impegna ad assicurare la propria collaborazione e il sostegno a titolo gratuito al Comune di Trani che, per tramite del servizio sociale professionale potrà avvalersi della disponibilità dei servizi offerti dall'ambulatorio medico solidale San Giuseppe Moscati.In particolare, l'ambulatorio San Giuseppe Moscati offrirà, a titolo gratuito, le seguenti prestazioni: attività ambulatoriali, visite specialistiche e indagini strumentali, attività di assistenza farmacologica. Le prestazioni saranno erogate attraverso personale specializzato le cui prestazioni saranno svolte a titolo totalmente gratuito al fine di sostenere coloro che non troverebbero risposta nel sistema sanitario nazionale.Già nei prossimi giorni, Comune e Associazione si incontreranno per definire le modalità operative per consentire l'inizio delle attività previste dal protocollo all'interno dell'ambulatorio.