Giornata Eucaristica del 1 luglio, tutto pronto alla Madonna di Fatima

In collaborazione con "Orizzonti" ed il gruppo "Amici di Gesù in cammino con Sant'Annibale"

Si prospetta come un'intensa e memorabile giornata, quella del prossimo 1 luglio nel Santuario della Madonna di Fatima a Trani. In occasione della Giornata Eucaristica, la commemorazione religiosa di Gesù Eucaristico voluta proprio dal fondatore dei padri Rogazionisti e delle Figlie del Divino Zelo, si è organizzata una giornata che unirà preghiera e convivio materiale dedicato ai poveri. Infatti, dopo l'esposizione eucaristica, a partire dalle 9.30, alle 12,30 seguirà un pranzo solidale organizzato con la collaborazione dell'associazione "Orizzonti" e la Caritas diocesana. Oltre a loro, insieme ai padri Rogazionisti ed alle Figlie del Divino Zelo, si unirà nell'animazione della giornata che culminerà con la celebrazione della Santa Messa delle 19, il gruppo "Amici di Gesù in cammino con Sant'Annibale". Dalle 16.30 si terrà una nuova esposizione eucaristica.

Fondamentale dunque, secondo il messaggio si Sant'Annibale e di Papa Francesco, la capacità della Chiesa di compiere una missione "sinodale", attraverso la comunione coi poveri, i mendicanti, i giovani, i tossicodipendenti. Per una Chiesa che abbia il sapore di una casa. Solo così verrà onorato l'intento di Sant'Annibale di esaltare l'Eucarestia.