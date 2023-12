A Trani una "mensa fraterna" per i poveri

Si avvicina il Natale e, come ogni anno, accanto allo shopping frenetico e l'allegria per una festa che riunisce le comunità, si contrappone la triste realtà fatta di tante famiglie che vivono in ristrettezza la festa più bella dell'anno.Non mancano, però, le iniziative promosse dal mondo del volontariato cattolico. Come nel caso della "Mensa Fraterna", un pranzo natalizio pensato e preparato in occasione della Festività natalizie nei locali dei Padri Rogazionisti, presso la Parrocchia Madonna di Fatima, a Trani. Una tavola imbandita preparata dalla famiglia del Rogate, le Figlie del Divino Zelo e i Padri Rogazionisti, con la collaborazione dei volontari dell'Associazione Orizzonti, la Caritas Diocesana e il gruppo Amici di Gesù in cammino con Sant'Annibale.Un momento di spensieratezza e di buon cibo, offerto a oltre 50 meno fortunati che hanno potuto così assaporare i giorni che separano dal Santo Natale.«Sollecitati dall'invito di Papa Francesco a pensare a tante povertà quotidiane – spiegano i Padri Rogazionisti e le Suore del Divino Zelo - e pensando a questa immensa moltitudine di poveri, mettiamo in circolo la carità, condividiamo il nostro pane, moltiplichiamo l'amore, così come Sant'Annibale ci insegna con la sua vita».Anche l'Associazione Orizzonti in prima linea tutto l'anno per contrastare l'emergenza povertà sul territorio, non ha fatto mancare il proprio sostegno. «In questo periodo di festa – ha detto il Presidente di Orizzonti Angelo Guarriello – è necessario moltiplicare gli sforzi per rendere meno triste la quotidianità di tante famiglie e tanti bambini che non possono permettersi la normalità. Anche in questo Natale il nostro gruppo è vicino a chi soffre concretamente, anche grazie ai numerosi donatori, aziende e privati, che quotidianamente donano alla nostra associazione il necessario per poter provvedere a consegnare cibo e prodotti di prima necessità».