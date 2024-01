Omaggio a Napoli, l'associazione Orizzonti promuove una serata all'insegna della canzone partenopea

Una grande serata di solidarietà vedrà protagonista l'Associazione Orizzonti il prossimo 9 febbraio nell'Auditorium Mons. Pichierri della Chiesa di San Magno a Trani (sipario ore 20.30).Si intitola "Omaggio a Napoli" l'evento voluto dal gruppo di volontari tranesi, che sarà realizzato dal coro dell'Associazione "con Don Tonino Bello per la Solidarietà" e che prevede musiche, poesie, sketch della cultura, della storia e della magica bizzarria partenopea, sotto la direzione del Maestro Mino Altamura, con i testi e la regia di Isa de Marco Magnifico e con la presenza di un nutrito cast di musicisti, cantanti e attori.L'obiettivo dell'iniziativa è quello di accendere un faro sull'opera di volontariato che da oltre 10 anni l'Associazione Orizzonti svolge sul territorio di Trani e nella Bat, in prima linea nel contrasto alla povertà alimentare e sanitaria, che affligge un numero sempre crescente di famiglie che combattono contro gli effetti devastanti delle ristrettezze economiche.Dal 2019 l'associazione è attiva sul territorio anche nella lotta alla povertà sanitaria: con l'obiettivo di offrire ai meno abbienti, ma anche per i senza fissa dimora o tutte quelle famiglie che ricevono una forma di assistenza per sopravvivere dignitosamente, un servizio di assistenza sanitaria gratuita, è sorto presso la Parrocchia dello Spirito Santo di Trani l'ambulatorio Medico Solidale "S. Giuseppe Moscati", intitolato al Medico dei poveri.«La canzone napoletana – spiega il presidente dell'Associazione Orizzonti Angelo Guarriello – è un simbolo dell'Italia nel mondo, con il suo fascino che trasmette emozioni e tocca il cuore di ognuno con quell'eterno messaggio dell'amore alla vita. Grazie alla importante sinergia con gli artisti dell'Associazione "con Don Tonino Bello per la Solidarietà" abbiamo voluto offrire alla cittadinanza un momento di arte e spettacolo con l'obiettivo di sensibilizzare il nostro territorio all'importanza del volontariato e della gioia di donare al prossimo».L'evento, reso possibile grazie al sostegno economico del Comune di Trani, è con Ingresso Libero e prenotazione obbligatoria. Sarà possibile, inoltre, contribuire con una donazione volontaria al sostegno dell'opera di volontariato dell'Associazione Orizzonti.«Desideriamo ringraziare inoltre – spiega Antonio Azzollini, Tesoriere dell'Associazione Orizzonti – i numerosi partners che hanno voluto contribuire per realizzare questa serata (Flore Viaggi, Destiny Bar Tavola Calda, Jsabel, Eliotecnica, Pulcinella Pizzeria, Paper Angel's Caffè, Forniture Campanile Srl, MichelIttica, Vincenzo Scarpa Srl)».