A Trani torna il 9 settembre la raccolta alimentare promossa dall'associazione Orizzonti

"Donare è un atto d'Amore". E' sempre stato lo slogan che ha accompagnato da oltre 10 anni l'attività dell', ogni giorno al servizio dei bisognosi e in prima linea nella lotta contro la povertà alimentare e sanitaria nel territorio della Bat.Con questo spirito torna lapromossa dal gruppo di volontari della onlus:, neidi, si ripropone la consueta giornata che vedrà protagonista la generosità di chi si recherà nei supermercati per la spesa quotidiana, dove sarà possibile donare uno o più prodotti alimentari non deperibili e per l'uso personale, acquistati e riporli in appositi contenitori presidiati all'uscita dai supermercati dai volontari dell'Associazione Orizzonti.I dati sulla povertà in Puglia, diffusi nella scorsa primavera, disegnano uno scenario allarmante nella Regione, registrando«Servono strategie concrete che supportino in maniera importante l'operato del terzo settore» – spiega, Presidente dell'Associazione Orizzonti. «Anno dopo anno verifichiamo un incremento inesorabile delle famiglie che si ritrovano a vivere in povertà, e che hanno difficoltà a mettere un piatto in tavola. Di qui il nostro impegno sempre più intenso da un lato per coinvolgere sempre più donatori, dall'altro per sensibilizzare l'arrivo di nuovi volontari che possano aiutarci nell'opera. La Raccolta Alimentare ha anche questo importante scopo: una giornata di promozione del dono e dell'amore per il prossimo».Nutrito il numero di Associazioni, Parrocchie e Istituzioni Solidali che hanno aderito alla Raccolta Alimentare: Caritas Barletta, Legambiente Circolo di Barletta, Lilt Bat, U.n.c.i. Bat, Unitalsi, A.m.c.i., Barletta in Rosa, Avis Barletta, Arca dell'Alleanza Bisceglie, le parrocchie andriesi San Giuseppe Artigiano, Gesù Crocifisso e Sacro Cuore di Gesù, Suore Betlemite, Legami Ruvo di Puglia, la parrocchia di Corato Sacra Famiglia e Caritas Cittadina di Corato, insieme alla Casa Famiglia della Mamma, le parrocchie tranesi Cristo Redentore, Spirito Santo, Angeli Custodi il Gruppo delle Suore Vincenziane, insieme al Gruppo Scout 2, la Croce Rossa e Gi Amici di Gesù in cammino con Sant'Annibale.«Abbiamo esteso il concetto di dono – conclude il presidente dell'Associazione Orizzonti Angelo Guarriello – non solo al gesto di generosità legato al dono del prodotto alimentare della propria spesa, ma anche a donare parte del proprio tempo al prossimo con gesti semplici e concreti».E' infatti sempre aperta la Campagna di Tesseramento rivolta a chi desidera diventare un volontario e aiutare l'opera dell'Associazione Orizzonti attraverso il proprio impegno sul territorio. Per entrare nella squadra di Orizzonti è possibile scrivere ao chiamare il numero