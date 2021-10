Grandi finanziamenti e tanti cantieri aperti: Bottaro ad un anno dal suo secondo mandato

Social Video 6 minuti 1 anno dopo: intervista al sindaco Amedeo Bottaro

«Un bilancio positivo», è il commento del sindaco di Trani Amedeo Bottaro che questo pomeriggio ha incontrato gli organi di stampa a Palazzo di Città per una conferenza ad un anno dal suo secondo mandato. E i motivi sono tanti: «Aver raggiunto quasi l'80% di raccolta differenziata rispetto al dicembre 2020 ma anche l'ottenimento di circa 30 milioni di euro del programma PinQua oltre i 5 milioni di euro tra sparsi tra la tensostruttura sportiva e le scuole. Siamo riusciti a portare avanti quella grande progetta già portata avanti nel primo mandato». In merito al programma PinQua, il sindaco ha anche annunciato che verrà espropriata tutta l'area dell'ex distilleria Angelini (a tal riguardo seguirà un approfondimento su Traniviva.it).Ma ancora: il sindaco ha annunciato i lavori pubblici in cantiere o prossimi allo svolgimento: «A breve in Consiglio comunale il progetto sul riutilizzo della acque reflue, il riavvio dei lavori della Pinetina di via Andria e a giorni nel parco in via delle Tufare, oltre l'avvio dell'iter per la gestione del terzo parco in via Andria. Sono in corso i lavori per il ripascimento della litoranea, nel frattempo inizieranno i lavori in via Parini. A gennaio i lavori per la realizzazione delle piste ciclabili nella zona periferica. L'anno prossimo avanzeranno i lavori per la riqualificazione della litoranea est, come prosecuzione di quelli già iniziati».Un passo diverso anche sull'Urbanistica «con cinque nuove riperimetrazioni e l'approvazione del primo Pue». Cambio di rotta anche sulle scuole con un grande appalto sull'efficientamento energetico e per la manutenzione ordinaria.«Tutto questo in un anno, in cui veniamo fuori dal covid, abbiamo vaccinato meglio di tutti gli altri».Di seguito l'intervista integrale.