Grave incidente sulla 16bis, estratta viva una donna dalle lamiere: non è in pericolo di vita

Social Video 30 secondi Grave incidente sulla 16bis, tra Trani e Bisceglie

E' stata estratta miracolosamente viva una donna di Bisceglie, di 30 anni, rimasta coinvolta nel grave incidente di questa mattina sulla 16bis, all'altezza del Ponte Lama, in direzione nord. Ci sono volute ore e ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco per tirare fuori la donna rimasta incastrata tra le lamiere, a seguito del violento impatto dell'auto, una Lancia Y, contro il tir, terminando la sua corsa sul guard rail.Un miracolo, quindi, che la donna sia stata estratta viva dalla propria auto, andata completamente distrutta: i medici hanno riscontrato fratture multiple agli arti inferiori e lesioni che andranno naturalmente verificate nelle prossime ore. La donna non è in pericolo di vita e attualmente è ricoverata all'ospedale Bonomo di Andria.Non ha riportato invece ferite il conducente del tir.La circolazione è rimasta inibita in direzione Foggia e si sono registrati rallentamenti anche sul versante opposto (in direzione Bari) a causa dei detriti dello scontro finiti sull'altra carreggiata. Si è viaggiato a velocità ridotta addirittura a partire dal tratto giovinazzese della statale 16 bis. La situazione è migliorata a partire dalle 10:45 circa, quando i mezzi incidentati sono stati rimossi.Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, ambulanze e Carabinieri: spetterà ora a quest'ultimi ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.