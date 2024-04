Grecia e Italia unite nel nome di San Nicola: a Trani il metropolita Polycarpos

Nel pomeriggio di ieri, 9 aprile 2024,Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, ha ricevuto la graditissima visita, accompagnato daInsieme all'Arcivescovo hanno accolto il Metropolita ilunitamente ai rappresentanti del Comitato Feste Patronali di Trani e della Confraternita di S. Nicola. L'incontro fraterno tra le due delegazioni ha permesso la conoscenza personale e la condivisione del culto e della venerazione del nostro Santo Patrono, inserito nella Memoria comune dei santi della Magna Grecia, grazie al Metropolita Policarpos con un decreto del 2022 emesso a Venezia presso il Campo dei greci, sede della comunità ortodossa greca. Il cammino dell'unità passa anche attraverso la comune venerazione dei Santi e come afferma Papa Francesco, l'ecumenismo è "un'esigenza essenziale" della nostra fede, un "requisito" che nasce dall'essere discepoli di Cristo. Il percorso ecumenico completa il lavoro di condivisione iniziato nell'estate scorsa durante i festeggiamenti in onore di San Nicola, quando la delegazione greca era stata accolta in città. Dopo la visita in Cattedrale, il Metropolita ha visitato la Pinacoteca Diocesana e la chiesetta di San Nicolino.