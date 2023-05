"Kirie Eleison": Lino Albanese presenterà in Cattedrale il primo film animato dedicato a san Nicola il Pellegrino

"Questo evento l'ho sognato da chissà quanto...ma sentivo che un giorno sarebbe successo... ora si sta avverando !" : sono le prime parole con cui Lino Albanese presenta alla Città sulla sua pagina Facebook la locandina di un lavoro che racchiude in sè tutto l'amore che ha per Trani e la sua storia, dopo decine di produzioni di videografica nelle quali ha raccontato e ricostruito le vicende di secoli con lo scopo di immergere in quelle atmosfere lontane e che però ancora ci appartengono. Un modo di coinvolgere nella storia per sviluppare, secondo gli intenti di Lino, un amore sempre più grande nei confronti di una Città che merita rispetto e attenzione."Kyrye Eleison, Abbi pietà di me" è il primo film d'animazione dedicato alla vita di San Nicola Pellegrino, patrono della città di Trani, realizzato con la collaborazione della Confraternita di San Nicola Pellegrino e il patrocinio della città di Trani e dell'Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie, e sarà proiettato in anteprima il 20 maggio nella basilica della cattedrale alle 20, 30.Un film della durata di quasi un'ora e trenta minuti per la cui realizzazione sono occorsi quasi cinque anni di lavorazione artistica. Qualche numero, per dare l'idea del lavoro mastodontico che c'è dietro un film di animazione : per elaborare un solo secondo di animazione ci vogliono venticinque frame. "Non oso fare un calcolo di quanti disegni siano occorsi!", ci riferisce Lino, che dell'opera è autore a tutto tondo: sceneggiatore, autore, regista grafico e perfino compositore della colonna sonora con musiche originali.Tutto il film ruota intorno a un ipotetico mercato che si svolge sul porto di Trani nell'anno 1094 (anno nel quale arrivò a Trani il giovane) e nel quale viene illustrata la vita abitudinaria del popolo tranese; non mancano le ciarle scambiate da vecchie comari di paese o episodi di ordinaria amministrazione di quel tempo, magari capaci di far riflettere su quanto il mondo non sia così cambiato in mille anni.La ipotetica vita di San Nicola viene ricostruita sin dal suo arrivo e culminerà, alla sua morte, con la nascita della grandiosa Cattedrale voluta dal vescovo Bisanzio. Nel frattempo si assiste alle vicissitudini del popolo tranese ed all'amore, ricambiato, del Santo, per i bambini.Il tutto è contornato da ben ventotto brani musicali originali composti da Albanese, una colonna sonora interamente dedicata a san Nicolino.Hanno partecipato al film trenta attori tranesi che con la loro voce e la loro "tranesità" hanno dato vita a personaggi realmente vissuti e immaginari, questi ultimi però conformi al loro ruolo. Lino Albanese, regista, musicista, grafico e autore di saggi dedicati alla Città e alle sue tradizioni, ha voluto per primo realizzare qualcosa di cui Trani forse aveva bisogno: una visione diffusa a un pubblico più vasto, anche oltre i confini locali, della vita del Santo, della quale , nonostante saggi dedicati a lui dedicati, i tranesi si limitano solo a conoscere pochi tratti essenziali del suo legame con Trani, come una favola tramandata dai nonni."Con questo film si consolida maggiormente la conoscenza vera e propria del nostro Patrono in modo che possa davvero arrivare a tutti i tranesi" - dice Albanese con la gioia di un traguardo raggiunto con fatica e passione.E la scelta di realizzarlo in vernacolo tranese la dice tutta, per un santo che è davvero solo di Trani e non "diviso con altre città, capace di un messaggio di pace e amore potente nella sua semplicità e purezza come la meravigliosa Cattedrale che a soli tre anni dalla sua morte fu deciso di edificare, affacciata su quel mare da cui Nicolino giunse quasi mille anni fa.