Greta e "Whiskey il Ragnetto” domani al Gran Shopping Molfetta

"Whiskey il Ragnetto", "Cinque scimmiette", "Un elefante si dondolava" e tante altre canzoncine che i bimbi adorano e iniziano a cantare fin da piccolissimi saranno protagoniste dell'incontro con Greta, tra i personaggi più amati del canale YouTube Coccole Sonore, ospite del Gran Shopping Molfetta mercoledì 22 novembre alle ore 17 in compagnia di Whiskey il ragnetto.Greta Mancini, laureata in Psicologia clinica e dinamica dell'infanzia alla Sapienza di Roma, ha iniziato quasi dieci anni fa a pubblicare sui suoi social, approdando poi sul canale YouTube più diffuso per l'intrattenimento dei bambini grazie a filastrocche e canzoni animate da balletti facilmente replicabili a casa che le hanno permesso di raggiungere numeri importanti e diventare una vera star del web.Successo che sarà certamente replicato a Molfetta dove è già andato sold out il gadget dedicato al ragnetto blu. A fine spettacolo Greta e il peluche ufficiale di Whiskey il ragnetto saranno a disposizione delle famiglie per scattare foto ricordo e salutare da vicino i due beniamini.