Gruppo di ragazzi in festa al Monastero: Trani già nella fase 3?

Social Video 7 secondi Gruppo di ragazzi in festa al Monastero

Anche dal 18 maggio resta il divieto assoluto di assembramenti. Inoltre, c'è obbligo di mascherina nei luoghi chiusi e all'aperto in caso di luoghi affollati. Ma a Trani c'è chi non ascolta e continua ad aggirare le regole. Come si vede nel video, durante la notte di ieri, sabato 16 maggio, un gruppo di ragazzi si è riunito al Monastero in barba al divieto di assembramento. Alcuni con la mascherina, ma molti di più senza, e soprattutto senza rispettare nessuna distanza di sicurezza.I ragazzi erano intenti a chiacchierare e "far festa" come se fosse una qualunque sera d'estate, approfittando forse dell'assenza di controlli in zona. Il Coronavirus non avrebbe fermato la voglia dei più giovani di riunirsi, anche in numero piuttosto cospicuo, dimenticando qualsiasi consiglio degli esperti. Trani è già saltata alla Fase 3?