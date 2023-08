Si conclude stasera la rassegna "Tyrenum classic festival: un pianoforte al Monastero"

Si conclude stasera - con il concerto del maestro Leonardo Colafelice - la rassegna Tyrenum Classic Festival - un pianoforte al monastero. Nelle precedenti serate il chiostro del Monastero di Colonna ha raccolto centinaia (non meno di quattrocento a serata) di persone incantate dalle esecuzioni di repertori classici da parte di musicisti dichiarata e dai loro virtuosismi pianistici."Il programma ha dato conferma di quanto il Monastero di Colonna avesse lasciato per troppi anni la Città orfana di un contenitore culturale straordinario", ha dichiarato Mino Acquaviva, presidente di Confcommercio, tra le associazioni che hanno fortemente voluto e sostenuto l'intera rassegna."Questo è solo il primo di numerosi eventi che sono in programma offerti ai cittadini di Trani e ai turisti che si avvicineranno alla città anche dopo l'estate, a sostegno di un'offerta che non valga solo per la stagione estiva ma davvero per tutto l'anno", ha aggiunto Acquaviva. E dopo Rachmaninov, Chopin, Prokofiev e Debussy stasera sarà la volta di Franz Liszt, le cui note risuoneranno nella magia e nel silenzio di questa perla tra i monumenti di Trani che ha ripreso a risuonare di un respiro culturale e artistico profondo ed emozionante.