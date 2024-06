Oggi al Monastero il primo Silence Art di Trani: spazio ad arte e creatività senza smartphone

Lettura, scrittura, fotografia, pittura. Tutto senza alcun ausilio elettronico. Neanche per messaggiare con gli amici. E' questa la formula del "Silent Arts". L'evento, creato dall'Amministrazione comunale e dalle assessore Cecilia Di Lernia, Lucia De Mari, Alessandra Rondinone e Giovanna Pizzichillo, si terrà sabato 22 giugno dalle ore 16,30 alle ore 22 ed animerà silenziosamente gli archi del monastero di Colonna a Trani.Si tratta di un appuntamento gratuito dedicato ai giovani (e non soltanto) del territorio, il cui successo, già sperimentato in varie capitali e città d'arte, come Amsterdam o New York, diventa cosi' una "straordinaria abitudine": il Monastero visto e vissuto da una prospettiva diversa, dove condividere il piacere delle proprie emozioni attraverso le proprie passioni, dalla semplice lettura di un libro, all'esplosione dei colori su una tela, da una foto artistica ad uno sferruzzare di fili colorati.I cancelli del Monastero saranno aperti a queste esperienze personali e di gruppo senza nessun trillo e nessuno schermo, immersi nel suono delle proprie passioni. Ingresso gratuito (info al numero 393.9020235).