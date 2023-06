È finita la clausura: il Monastero di Colonna riapre le sue porte ai cittadini e ai turisti

Torna fruibile da oggi il Monastero di Colonna. Sebbene vi siano dei residuali interventi da completare (in particolare la rigenerazione dell'impianto termico) ed in attesa di definire gli atti amministrativi collegati alla gestione, l'Amministrazione ha inteso consentire l'accesso al prestigioso attrattore culturale della penisola di Colonna e far rivivere la bellezza di quei luoghi attraverso un PUC (progetto utile alla collettività) denominato "Qualità dell'abitare".Sono 7 i beneficiari del reddito di cittadinanza che da oggi prendono servizio nella struttura con mansioni di sorveglianza ed accompagamento, garantendo l'apertura del Monastero dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.30 ed il sabato dalle 16.30 alle 19.30.Contemporaneamente, sempre nell'ambito del progetto "Qualità dell'abitare" mediante altri 11 percettori di redditori di cittadinanza è garantita (fino ad un massimo di 16 ore settimanali) l'attività di sorveglianza nei quattro parchi cittadini: via delle Tufare, via Grecia, via Polonia e parco Petrarota, recentemente oggetto di un'azione di rigenerazione urbana e arte pubblica, finanziata dall'avviso Sthar Lab della Regione Puglia e affidata dalla Città di Trani all'artista Daniele Geniale ed al collettivo di associazioni culturali aderenti al tavolo di coprogettazione.Dalla prossima settimana partirà un ulteriore ed importante progetto: una decina di beneficiari del reddito di cittadinanza saranno impegnati nell'attività di pulizia dei tratti costieri cittadini.